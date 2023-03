Saharastaub: Darum ist dein Auto derzeit dreckig

Autowaschanlage Autop in Zürich. (Bild vom 18.03.2022)

Saharastaub zieht am Mittwoch über die Schweiz.

Der Höhepunkt dürfte in der Nacht auf Donnerstag liegen.

Auch in der Schweiz gibt es deswegen dreckige Autos.

Am Mittwoch zieht Saharastaub über Europa.

Derzeit erreicht Saharastaub die Schweiz, wie Satellitenbilder zeigen. Auch Meteoschweiz detektiert in der Nacht auf Mittwoch ein Saharastaub-Ereignis. Weil auch die Pollenbelastung in der Luft sehr hoch ist, dürfe das eine oder andere Auto in diesen Tagen dreckig sein. «Eine Kombination von Pollen und Saharastaub kann derzeit zu einigen Verschmutzungen führen», sagt Roger Perret von MeteoNews zu 20 Minuten.