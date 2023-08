Trennung nach Barbie: Darum ist der Barbie-Film ein Beziehungskiller

«Film kann durchaus ein Auslöser für eine Trennung sein»

«Wahrscheinlich waren die Frauen schon lange nicht mehr glücklich in der Beziehung»

Grundsätzlich sei es wichtig in Beziehungen, das Gespräch zum Partner zu suchen: «Man sollte versuchen, herauszufinden, was in der anderen Person gerade vorgeht. Und man darf nie vergessen: Andere Menschen dürfen auch mal eine andere Meinung haben als man selbst», so Leutwiler.