Aktualisiert 23.04.2020 14:23

Covid-19-Abklärung

Darum ist der Corona-Selbsttest keine gute Idee

Das Stäbchen kurz in den Rachen und in die Nase stecken: Der Corona-Abstrich klingt für jeden machbar. Ein Video zeigt, wieso dem nicht so ist.

von Fee Anabelle Riebeling

Wer wissen will, ob er sich mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert hat, muss sich einem sogenannten PCR-Test unterziehen, einem Abstrich aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum (siehe Box). In der Schweiz führen Spitäler, Labors und Ärzte diese durch.

So funktioniert der PCR-Test Bei einem PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion, Engl.: polymerase chain reaction) wird in Mund-, Nasen- oder Rachenraum Sekret aufgenommen, das sogenannte Nasopharyngeal. Dieses wird im Labor auf Erbgut des Virus untersucht, wo ein spezielles Gerät das genetische Material der Probe dann vervielfältigt. Durch den Einsatz fluoreszierender Stoffe sieht man, ob die gesuchten Gensequenzen des Virus vorliegen oder nicht.Der reine Labornachweis dauert zwischen vier und fünf Stunden. Der gesamte Prozess dauert länger: Von der Probenentnahme bis zu den vorliegenden Ergebnissen vergehen insgesamt zwischen 24 und 48 Stunden.

Zwar werden im Internet mittlerweile auch PCR-Tests für daheim angeboten, aber eine Alternative zum Medizinerbesuch stellen sie laut Experten nicht dar: Sie sind schlichtweg zu unsicher – aus verschiedenen Gründen. So spielt etwa der Zeitpunkt des Abstrichs eine Rolle. Denn gemäss Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, ist er nur in der ersten Woche zuverlässig. Danach könne es durchaus sein, dass das Virus nicht mehr in den oberen Atemwegen, sondern nur noch in der Lunge nachzuweisen sei.

Weiteres Kriterium für ein zuverlässiges Ergebnis: Der Abstrich muss richtig durchgeführt werden, was trotz genauer Anleitung schwierig werden. Wieso das so ist, zeigt das obige Video.