Zürich: Darum ist der neue «Züri-Sack» noch nirgends erhältlich

In der Stadt Zürich gibt es seit dem neuen Jahr einen neuen Abfallsack.

Der neue «Züri-Sack» wurde auf das neue Jahr gross angekündigt: Er ist rund zehn Prozent günstiger und in erscheint in einer blauen Pracht. Doch wie eine 20-Minuten-Leserin bemerkt, ist dieser im Detailhandel noch nicht erhältlich. «Als ich am Donnerstag aus Neugierde bei der Migros den neuen Abfallsack kaufen wollte, hatten sie nur den klassischen weissen», berichtet sie.