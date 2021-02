Warum ist uns der jüngste Schützling der chinesischen Konzernmutter Geely und Volvo so sympathisch? Nach sieben Tagen mit dem Polestar 2 ahnen wir es. Es scheint nämlich so, als hätte man bei der Konzeption der E-Limousine ein Augenmerk auf Helvetien gelegt – und dabei nicht nur unsere guten Gepflogenheiten übernommen.

Mit einer Ladung durchs ganze Land?

So geht dezent: Das Markenlogo ist in Wagenfarbe gehalten.

Mr. Understatement

Mit dem kühlen Weiss an sich hat unser Testwagen jedoch keine Mühe – sollte er als fahrbarer Superlativ einer Schnee-Sport-Nation auch nicht. Dank Allradantrieb und 408 PS Systemleistung, meistert der Polestar 2 auch eisiges Terrain mühelos – wenn man will und darf sogar seitwärts. Zugegeben: Nach einem protzigen Performance-Fahrzeug schaut unser Begleiter nicht aus, keine Verspoilerung, keine Fake-Lufthutzen, nichts. Ganz nach dem Motto: «Man hat und kann, stellt es aber nicht zur Schau» – ziemlich schweizerisch, oder?

Wir sind jedenfalls überrascht, als uns die 660 Nm in 4,7 Sekunden vom Stand auf Tempo 100 katapultieren. Schneller als manch selbsternannter Sportwagen. In den Serpentinen dürften diese aber wieder aufschliessen. Denn trotz ziemlich straffem Fahrwerk, drückt das Gewicht von 2132 Kilogramm bei erhöhter Geschwindigkeit spürbar ins Kurvenäussere.

Im Geschmack der Recyclingweltmeister

Nicht gerade «dä Hammo»

Während sein Äusseres dank der Thor-Hammer-Lichtsignatur mehr an Volvo als an seine chinesische Herkunft erinnert, kommen im Innenraum die Charakteristika beider Joint-Venture-Partner zum Vorschein. Die Affinität zur modernen Digitaltechnik entspringt aber klar aus dem Reich der Mitte. Als erstes Fahrzeug überhaupt nutzt unser Polarstern Android als Betriebssystem. Mit den Worten «Ok, Google» wird dieses aktiviert und soll, ähnlich wie der Sprachassistent auf dem Smartphone, fast alle Fragen beantworten.

Und das tut es auch – zumindest an der ersten Fahrvorstellung Anfang November. Während der Testwoche blieb unser Begleiter leider öfters stumm. Ob es an meinem vom Ostschweizerdialekt beeinflussten Hochdeutsch liegt? Ich weiss es nicht. Klar, die nach einem Werkzeug benannte «Hammostrasse» ist unauffindbar, aber auch von der fein artikulierten «Zürcherstrasse» will das System nichts wissen. Ziemlich verschwiegen – ziemlich schweizerisch.

Über Geld spricht man nicht – man hat es

In beiden Fällen mache ich eine Ausnahme. Also: Der Schweizer Durchschnittslohn beträgt monatlich rund 6600 Franken. Das ist mitunter ein Grund, weshalb das erste Model der jungen Marke, ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug mit einem Basispreis von 165'000 Franken nur in steuergünstigen Gegenden ab und an gesichtet wird. Dies will der Polestar 2 nun ändern und mit einem Ab-Preis von 56'900 Franken die breite Masse erobern, sowie dem weitverbreiteten Tesla Model 3 Paroli bieten. Mit so vielen Schweizer Eigenschaften dürfte ihm das hierzulande wohl gelingen.