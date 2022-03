Expertin erklärt - Darum ist der Saharastaub in diesem Jahr magnetisch

Der wahre Grund: «Im Saharastaub sind Eisenpartikel enthalten», so Livia Calonder von Meteonews. Und Eisen sei bekannterweise magnetisch und werde folglich auch von einem Magneten angezogen. (Bild: auf dem First im Berner Oberland)

Warum bewegt sich der Saharastaub, wenn man ihn mit einem Magneten in Kontakt bringt? Diese Frage kursiert in den sozialen Medien und erreichte die 20-Minuten-Redaktion auch per Mail. Während einige der Fragenden von reiner Neugier getrieben sind, sehen andere einen Zusammenhang mit den sogenannten Chemtrails. Darunter etwa der einstige Schlagersänger Michael Wendler, der heute vor allem mit Verschwörungstheorien auffällt (siehe Bildstrecke).

Hinter dem Begriff Chemtrails (eine Kombination der englischen Wörter «chemicals» – Chemikalien – und «contrails» – Kondensstreifen) steckt die seit Jahren bekannte Verschwörungstheorie, dass von Flugzeugen verursachte Kondensstreifen am Himmel in Wahrheit Chemikalien seien. Als Motiv für Chemtrails werden je nach Absender unter anderem Geoengineering, eine gezielte Bevölkerungsreduktion, militärische Zwecke oder das Ausbringen von Impfstoffen genannt.

Eisen sorgt für Farbe und Anziehungskraft

Wie gross der Anteil der Eisenpartikel ist, hänge genauso wie die Farbgebung jeweils vom genauen Herkunftsgebiet des Staubs ab. So deutet auch die intensive Rostfarbe in diesem Jahr auf einen besonders hohen Eisenanteil hin. Der Saharastaub stamme zwar immer aus der Sahara, aber nicht immer aus derselben Region. Denn die Wüste ist rund 17 Mal so gross wie Frankreich und 223 Mal so gross wie die Schweiz. «Der Staub, der uns momentan erreicht, wurde über Algerien und Marokko aufgewirbelt», erklärt Calonder.