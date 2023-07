Saharastaub: Darum ist der Sonnenuntergang heute besonders kitschig

Abendstimmung in Seedorf BE.

Der Sonnenuntergang am Zugersee.

So schön sieht der Sonnenuntergang in Lachen SZ aus.

Am Dienstag hat viel Saharastaub die Schweiz erreicht.

Derzeit erreicht viel Saharastaub die Schweiz, wie Satellitenbilder zeigen. Auch MeteoSchweiz detektiert am Dienstag ein Saharastaub-Ereignis. Trotz der Unwetter am Nachmittag befindet sich offenbar immer noch viel Saharastaub in der Luft. Die Körner färben den Himmel über der Schweiz gelb und sorgen für einen besonders kitschigen Sonnenuntergang.