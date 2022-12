Darum zog der Entwickler von State of Survival nach Zug

Dass der Frauenanteil in Game-Studios so tief sei, müsse sich ändern, sagt Petrovic – Diversität sei wichtig.

Funplus bietet die drei Mobile-Games State of Survival, King of Avalon und Guns of Glory an.

State of Survival, Kings of Avalon und Guns of Glory: Diese Spiele zocken viele Schweizerinnen und Schweizer auf ihren Handys. Entwickelt hat sie das Game-Studio Funplus, eines der grössten weltweit mit über 1800 Mitarbeitenden. Es hat seinen Hauptsitz in die Schweiz verlegt und kürzlich ein Büro in Zug eröffnet.