Ein Zeichen des Friedens : Darum ist die afghanische Flagge an der Paralympics-Eröffnungsfeier präsent

Athletinnen und Athleten aus Afghanistan werden an den Paralympics nicht teilnehmen. Die Schweizer Delegation tritt mit 20 Athletinnen und Athleten an.

An den Olympischen Sommerspielen in Tokio trugen Kimia Yousofi (l.) und Farzad Mansouri an der Eröffnungsfeier die Flagge Afghanistans.

Dass die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, hat auch Auswirkungen auf die Paralympics. Athletinnen und Athleten aus Afghanistan können nicht an den Wettkämpfen teilnehmen . Dennoch wird das Land zumindest bei der Eröffnungsfeier vertreten sein – mit der Flagge, die in Tokio ins Stadion einziehen wird.

Insgesamt wird in 22 Sportarten nach Medaillen gestrebt. In einigen Sportarten wird es diverse Siegerinnen und Sieger geben. Das, weil die Athletinnen und Athleten nach dem Grad ihrer Behinderung klassifiziert werden. Die Paralympics beginnen am Dienstag um 13 Uhr Schweizer Zeit. (hua)

«Wir erhoffen uns sechs Medaillen», sagt Chef de Mission Getzmann. In Rio 2016 waren es noch fünf Medaillen, in London 2012 sogar 13. Wie auch die Olympischen Sommerspiele finden die Paralympics in Tokio wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt. «Das ist schade. Vor allem, weil volle Stadien für paralympische Sportler ein Highlight sind; sie haben nicht bei jedem Wettkampf so viele Zuschauer. Andererseits haben sie sich schon daran gewöhnt», sagt Getzmann dazu.

Ehre für Schweizer Athletin und Athlet

Wie bereits an den Olympischen Spielen wird es aus Schweizer Sicht an der Eröffnungsfeier eine Premiere geben: Zum ersten Mal in der paralympischen Geschichte tragen eine Athletin und ein Athlet gleichzeitig die Fahne. An den Sommerspielen kam die Ehre Sprinterin Mujinga Kambundji und Fechter Max Heinzer zuteil. An den Paralympics werden die Rollstuhlleichtathletin Manuela Schär und der Sprinter mit Sehbehinderung Philipp Handler die Schweizer Flagge in das Olympiastadion tragen. Beide haben bereits mehrmals an den Paralympics teilgenommen.