Prestige-Objekt für Kreml: Darum ist die Krim-Brücke so wichtig für Putin

Eine Lastwagenbombe soll am Samstagmorgen explodiert sein.

Eine Lastwagenbombe hat nach Behördenangaben auf der Brücke zwischen der russisch besetzten Halbinsel Krim und dem russischen Festland einen Brand ausgelöst. Die Bombe habe sieben mit Treibstoff beladene Eisenbahnwaggons in Brand gesetzt, was zum «teilweisen Einsturz von zwei Brückenabschnitten» geführt habe, erklärte das Nationale Antiterrorkomitee Russlands am Samstag.