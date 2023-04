Darum gehts Seit Jahren nehmen in der Schweiz Angriffe auf Bancomaten zu.

2022 war gemäss Fedpol ein Rekordjahr, es wurden 56 Fälle gezählt.

Eine Auswertung der Fälle fördert Muster zutage.

Ein Knall riss die Anwohnerinnen und Anwohner am Montag in Meikirch im Kanton Bern aus dem Schlaf. Wenige Tage zuvor knallte es in Hofstetten im Kanton Solothurn. Praktisch im Wochenrhythmus schlagen die Bancomaten-Sprenger in der Schweiz zu. Vergangenes Jahr erreichten die «Bancomaten-Angriffe» in der Schweiz einen Höchststand: Das Fedpol zählte 56 Fälle, wovon in mindestens 44 Fällen Gas oder Sprengstoff im Spiel war.

«Die Schweiz scheint ein lohnenswertes Ziel für Bancomaten-Angriffe», schreibt das Fedpol in einem aktuellen Bericht. Dies liege möglicherweise an der Kleinräumigkeit und dem dichten Netz von Automaten in der Schweiz, vermutet die Behörde.

Schnell ein- und wieder ausreisen

Bei Sprengstoffdelikten ermittelt das Bundesamt für Polizei. Das Fedpol hat sämtliche Fälle ausgewertet und kartografiert. Ein Blick auf die Karte von 2022 zeigt drei Dinge.

Die Täterschaft schlägt schwergewichtig in der Nordwestschweiz entlang der französischen Grenze zu.

Die Bancomaten sind, wenn nicht in unmittelbarer Grenznähe, gut ans Autobahnnetz angebunden.

Die Inner- und Ostschweiz sind von Bancomaten-Angriffen bisher fast verschont geblieben.

Das Fedpol erfasst alle Bancomaten-Angriffe. Die Nordwestschweiz ist besonders betroffen. Fedpol/BKP Kriminalanalyse

«Eine der in der Schweiz aktiven Tätergruppen sind französische Banden», sagt Fedpol-Sprecherin Berina Repesa. Grundsätzlich seien aber alle Grenzgebiete betroffen. Die Täter wollen die Schweiz nach der Tat schnellstmöglich wieder verlassen. Die Innerschweiz sei deshalb eher weniger betroffen, so Repesa.

Bei der Ausführung sind sie meist zu dritt oder zu viert. Und sie agieren skrupellos. In Münchenstein hatten sie einen Mann gefesselt am Tatort zurückgelassen, der sie überrascht hatte. «Das zeigt, dass sie vor nichts zurückschrecken», sagt Repesa. Gerade auch bei Sprengstoff-Attacken auf Automaten in Wohnhäusern gingen sie reelle Gefahren für die Bewohnenden ein.

Die Täter agieren in organisierten Gruppen und operieren von Rückzugsräumen im Ausland aus. Beim Angriff, weiss das Fedpol, seien meist drei bis vier Personen involviert. «Für die Flucht benutzen sie oft mehrere, teilweise gestohlene Fahrzeuge mit falschen oder gar keinen Kennzeichen», so die Behörde weiter.

Raiffeisen besonders betroffen

Und noch etwas ist augenfällig. Eine Auswertung der Deutschschweizer Fälle aus den vergangenen Jahren von 20 Minuten zeigt: Auffällig oft sind Bancomaten der Raiffeisen Bank betroffen.

«Mit 1638 Bancomaten verfügt Raiffeisen über das dichteste Bancomaten-Netz der Schweiz, was die Wahrscheinlichkeit für physische Manipulationen an unseren Geräten potenziell erhöht», erklärt Raiffeisen-Sprecher Joël Grandchamp. Die Sicherheitslage werde detailliert analysiert. Über getroffene Schutzmassnahmen gebe man aber keine Auskunft. So viel verrät die Bank aber: Sie empfiehlt ihren Genossenschaften, ihre Bancomaten mit einem Einfärbesystem auszurüsten.

Das empfiehlt auch das Fedpol. «Besonders gut funktionieren Klebstoff-Patronen», weiss Berina Repesa. Damit habe man in Holland gute Erfahrungen gemacht. Zudem rate man, entlegene Bancomaten aus dem Verkehr zu ziehen.