«Plop!» – «Blip-plop!» «Plop-plop-plop!» so in etwa tönt es, wenn man «Townscaper» spielt. Das Spiel (rund sechs Franken für Mac und PC) ist ein experimentelles Aufbauspiel. Dabei gilt es kleine – oder aber auch grosse Städte zu bauen. Im Gegensatz zu anderen Titeln sind die Auswahlmöglichkeiten hier beschränkt. Man kann lediglich die Farbe wählen, alles andere wird automatisch generiert.

Spiel in den Top-20

Entwickelt wurde das Game vom schwedischen Programmierer Oskar Stålberg. «Keine Ziele, kein wirkliches Gameplay. Nur schöne Städtchen bauen. That’s it», so beschreibt Stålberg sein Werk. Derzeit befindet sich das Spiel noch in der sogenannten Early-Access-Phase. Sprich: Es wird fortlaufend weiterentwickelt. 2021 dürften jedoch nicht viele neue Funktionen hinzukommen. So nimmt Stålberg eine Auszeit vom Programmieren, um Zeit mit seiner Tochter zu verbringen, wie er in einem neuen Blogeintrag erklärt.