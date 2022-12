Darum ist es dir peinlich, Geschenke vor anderen zu öffnen

Kommt dir das bekannt vor? Für die beschriebene Reaktion gibt es mehrere Gründe. Laut Stefan Hofmann, Psychologieprofessor an der Boston University, und Mark Leary, Professor für Psychologie und Neurowissenschaften an der Duke University, handelt es sich dabei um eine Art soziale Phobie. Auch die Sorge, wie wir von anderen wahrgenommen und bewertet werden, spielt hier mit.

«Dieses Szenario unterscheidet sich kaum von anderen Alltagssituationen, welche mit viel Aufmerksamkeit, Mehrdeutigkeit und der Gefahr, etwas nicht gut zu meistern, verbunden sind», so Leary, der sich seit fast 40 Jahren mit sozialer Phobie beschäftigt, gegenüber «Huffpost». Etwa, wenn wir uns einer neuen Gruppe von Menschen vorstellen und einen spannenden Fakt über uns erzählen müssen, oder wenn wir verkrampft dasitzen, während in einem Restaurant «Happy Birthday» für uns gesungen wird.

Unangenehmes Gefühl macht uns menschlich

Im Mittelpunkt zu stehen, erhöht immer automatisch den zwischenmenschlichen Druck – das gilt laut Experten sowohl für Introvertierte als auch Extrovertierte. Für die beschenkte Person fühlt es sich an, als würde ihre Reaktion von den anderen Menschen im Raum beurteilt werden. «Diese Person steht im Rampenlicht», fügt er hinzu. «Man erwartet von ihr, dass sie fröhlich und überrascht ist», so Hofmann.

Ausserdem wolle man möglichst so reagieren, wie der oder die Schenkende es sich wünscht. «Und auf keinen Fall jemandes Gefühle verletzen», so Leary.

Die gute Nachricht: Beide Experten versichern, dass es völlig normal ist, sich in derlei Situationen so zu fühlen. Tatsächlich mache uns genau das menschlich. «Wenn wir niemals soziale Angst hätten, würden wir viel öfter bei Begegnungen gegen soziale Normen verstossen, einen schlechten Eindruck hinterlassen und andere Menschen verletzen», so Leary. «Tatsächlich ist es ein Zeichen dafür, dass wir uns darum kümmern, was andere denken», sagt er. Im Zusammenhang mit Geschenken sei das keine schlechte Sache.