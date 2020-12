Nebenwirkungen : Darum ist es gut, wenn dein Körper auf den Corona-Impfstoff reagiert

Erste Erfahrungen mit den Corona-Impfstoffen von Pfizer/Biontech und Moderna zeigen: Wer sich impfen lässt, muss mit kurzfristigen Nebenwirkungen rechnen. Diese sind laut Experten tatsächlich ein gutes Zeichen.

Sie ist die erste Person, die in England das Vakzin ausserhalb einer wissenschaftlichen Studie erhalten hat.

PA Images via Getty Images

«Wohlfühlen wird man sich nicht»

Dass die Corona-Impfung «kein Spaziergang» sein wird, betonte die Medizinerin Sandra Fryhofer von der Emory University in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) bei einem Treffen der American Medical Association (AMA). «Der Impfstoff wird spürbar sein, wohlfühlen wird man sich nicht – darauf müssen wir unsere Patienten hinweisen.»

Laut den bisherigen Daten von Pfizer/Biontech traten folgende Nebenwirkungen bei ihrem Impfstoff am häufigsten auf: Zu Fieber kam es bei 17 Prozent der Impfungen, am häufigsten berichteten Probanden über Müdigkeit (75 Prozent), gefolgt von Kopfschmerzen (67 Prozent), Schüttelfrost (33 Prozent) und Muskelschmerzen (27 Prozent). Ernste Nebenwirkungen, also lebensbedrohliche Folgen, die eine Spitalbehandlung notwendig machen oder zu dauerhaften Beeinträchtigungen führen, seien keine aufgetreten.