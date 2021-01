Am Montagmorgen um 7:12 in der S12 von Winterthur nach Zürich präsentierte sich einer Leserin dieses Bild.

Seit dem 18. Januar gilt die Homeoffice-Pflicht. Die Massnahme schlägt jedoch weniger stark durch wie der Lockdown in der ersten Welle: Laut der Konjunkturforschungsstelle KOF sind im öffentlichen Verkehr zehn Prozent weniger Leute unterwegs. Dazu kommt: Studierende müssen teilweise an Präsenzprüfungen, Schüler weiterhin ins Klassenzimmer, einige Pendler weiterhin vor Ort ins Büro.

«Bitte hängt den Wagen wieder an, um auch im Zug Abstände etwas besser einzuhalten!», twittert deshalb dieser Pendler.

Auch auf den Thurbo-Strecken in der Ostschweiz kommt es hie und da zu Gedränge, weil weniger Zugkompositionen im Einsatz sind. Ein Pendler, der jeweils um 7.02 Uhr die Strecke Wil-Bazenheid fährt, sagt: «Schüler und Arbeitspendler standen sich am ersten Tag der Homeoffice-Regelung auf den Füssen herum.»

«In der Regel genügend Sitzplätze»

Bei der SBB heisst es auf Anfrage, dass «die Züge grundsätzlich in maximal möglicher Länge verkehren». Eine Ausnahme seien die doppelstöckigen IC2000, die bereits seit Herbst auf einigen Fernverkehrslinien ohne die einstöckigen Zusatzwagen unterwegs seien.

«Aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation sind die Frequenzen auf dem Schweizer Schienennetz stark zurückgegangen. Mit den verbleibenden Kapazitäten können in diesen Zügen in der Regel genügend Sitzplätze zur Verfügung gestellt werden», sagt SBB-Sprecher Reto Schärli.

Schneefall sorgte für Material-Engpass

Hinzu kommen Kürzungen aus technischen Gründen – etwa wegen des starken Schneefalls Mitte Januar. «Letzte Woche standen nach den ausserordentlichen Schneefällen noch nicht wieder alle Züge für den Bahnbetrieb zur Verfügung», so Schärli.

Die Fachleute in den Serviceanlagen hätten mit Hochdruck daran gearbeitet, die Züge wieder betriebsbereit zu machen. «Jedes Fahrzeug, das von den Fachleuten wieder auf Vordermann gebracht wurde, ging umgehend wieder in den Betrieb.»

Thurbo schreibt auf Anfrage, man habe das Sitzplatzangebot wegen Corona nicht reduziert. «Aktuell machen uns aber die Nachwehen des starken Wintereinbruches noch zu schaffen», so Werner Fritschi, Bereichsleiter Markt.

Die Kälte in den Nächten und die Schneemassen hätten bei verschiedenen Zugseinheiten zu Schäden geführt, die aktuell noch laufend durch das Unterhaltszentrum repariert würden. «Dadurch können wir zur Zeit nicht bei allen Zügen die geplanten Kapazitäten zur Verfügung stellen. Das sind heute maximal fünf Prozent des Angebotes.»

«Stehplätze sind unvermeidlich»

Dass die aktuelle Situation das Ansteckungsrisiko in den Zügen erhöhen könnte, glaubt die SBB nicht. In einer früheren Medienmitteilung hiess es: «Gemäss aktuellem Wissensstand gibt es zurzeit keine Anzeichen für eine erhöhte Ansteckungsgefahr in SBB-Fahrzeugen mit funktionsfähigen Klimaanlagen beziehungsweise Lüftungen.»