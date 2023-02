Sanktionen und Bürgerkrieg erschweren Erdbebenhilfe für Syrien

Erdbeben in der Türkei : Darum ist es so schwierig, den Menschen in Syrien zu helfen

Bei dem schweren Erdbeben in Gaziantep im Südosten der Türkei am Montagmorgen hat es Tausende Tote gegeben. Für die internationale Hilfe ist es schwer, nach Syrien zu gelangen.

1 / 5 Unzählige Rettungsteams sind bereits in der Türkei eingetroffen. Doch in Syrien ist die Lage um einiges schwieriger. Bild: Aleppo am 7. Februar. AFP Menschen in Syrien fordern nun die Aufhebung westlicher Sanktionen, um die Hilfeleistung zu erleichtern. AFP Die Sanktionen gelten seit 2011, als der syrische Präsident Baschar al-Assad gewaltsam gegen Proteste vorging, was zum bis heute anhaltenden Bürgerkrieg führte. AFP

Darum gehts Am Montag gab es im Südosten der Türkei ein schweres Erdbeben.

Mehrere Tausend Menschen sind gestorben.

Die internationale Gemeinschaft eilt zur Hilfe in das Krisengebiet.

Nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion ist die internationale Solidarität gross. Doch Hilfe für die Opfer im Bürgerkriegsland Syrien gestaltet sich schwierig und ist diplomatisch heikel.

Bereits wenige Stunden nach dem Beben am Montag machten sich Hilfsorganisationen aus vielen Ländern auf den Weg in die Türkei . Unter anderem Deutschland, Frankreich und die USA versprachen, auch den syrischen Opfern zu helfen, ohne jedoch sofort Hilfe loszuschicken. «Syrien bleibt in rechtlicher und diplomatischer Hinsicht eine Grauzone», sagt Marc Schakal, der Leiter des Syrien-Programms der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Er dringt darauf, «so schnell wie möglich» Hilfe zu schicken.

Schakal befürchtet, dass die lokalen und internationalen Hilfsorganisationen mit der Situation in Syrien überfordert sein werden. Dort herrscht seit zwölf Jahren Bürgerkrieg, Rebellen, Dschihadisten, kurdische Kräfte und Regierungstruppen stehen sich gegenüber, Machthaber Baschar al-Assad wird von Russland und dem Iran unterstützt und vom Westen geächtet. Ein weiteres Problem: Aktuell ist nur einer der Grenzübergänge in Richtung Türkei geöffnet, und dieser ist durch das Erdbeben stark beschädigt worden. Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock forderte deshalb am Dienstag ein Öffnen aller Grenzen zur Türkei, um auch in Syrien schnelle Hilfe zu ermöglichen.

Hilfe für Syrien ist besonders dringend

Die Hilfe für Syrien sei besonders dringend, da «die Lage der Bevölkerung bereits vor dem Erdbeben dramatisch war», sagt Raphaël Pitti von der französischen Nichtregierungsorganisation Mehad. Er sorgt sich vor allem um die Menschen in der Provinz Idlib. In der von Rebellen und Islamisten kontrollierten Region im Nordwesten Syriens leben 4,8 Millionen Menschen, die nur schwer erreicht werden können. Fast die gesamte humanitäre Hilfe kommt über Bab al-Hawa – den einzigen durch eine UN-Resolution garantierten Übergang der türkisch-syrischen Grenze.

Die Lieferung von Hilfsgütern aus von der Regierung kontrolliertem syrischen Gebiet wäre diplomatisch problematisch. Voraussetzung dafür wäre, dass Damaskus sie an die Bevölkerung im Rebellengebiet weitergäbe und sich die Kriegsparteien über die Verteilung einigen würden.

Die syrische Regierung hat die internationale Gemeinschaft wegen der Erdbebenschäden dringend um Unterstützung gebeten. Der syrische UN-Botschafter Bassam Sabbagh versicherte am Montag, dass die Hilfe «allen Syrern im ganzen Land» zugute kommen werde, machte es jedoch zur Bedingung, dass sie aus dem von Damaskus kontrollierten Landesinneren geliefert werden müsse.

Ob westliche Länder sich darauf einlassen, bleibt fraglich. «Es geht darum, Menschen in Not zu helfen, und diese Hilfe muss natürlich auf allen möglichen Wegen die Menschen erreichen», sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Andrea Sasse, am Montag.

Syrien fordert das Ende der westlichen Sanktionen

Syrien hat die USA und die EU angesichts des verheerenden Erdbebens zur Aufhebung von Sanktionen aufgerufen. Sein Land brauche jetzt dringend Hilfe, sagte der Leiter des Syrisch-Arabischen Roten Halbmonds, Chalid Hbubati, am Dienstag. «Ich fordere die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien. Das ist das Wichtigste für uns», sagte er. Für Rettungseinsätze würden Baumaschinen gebraucht.

Die Sanktionen gelten seit 2011, als der syrische Präsident Baschar al-Assad gewaltsam gegen Proteste vorging, was zum bis heute anhaltenden Bürgerkrieg führte. Bei dem Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet sind nach Regierungsangaben mehr als 5000 Menschen ums Leben gekommen, etwa 1600 davon in Syrien.

