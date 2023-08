Streifenfreie Fenster: Tipps & Tricks für glasklaren Durchblick

Fensterputzen gehört für die meisten Menschen zu den unbeliebtesten Aufgaben im Haushalt – das zeigen diverse Umfragen aus vergangenen Jahren, in denen das Reinigen der Fensterscheiben mehrfach zur nervigsten Putzarbeit im Haushalt gekürt wurde – vor Aufgaben wie Kücheputzen , Aufräumen oder Staubsaugen .

Warum gibt es überhaupt Streifen?

Die lästigen Schlieren und Streifen an den Fenstern liegen oft an der chemischen Zusammensetzung vieler Reinigungsmittel. Diese hinterlassen Rückstände, die auf dem Glas sichtbare Schlieren bilden. Zusätzlich sind die meisten Fenster der Witterung ausgesetzt und bilden so eine Schicht aus Staub, Pollen, Schmutz und anderen Ablagerungen, die sich hartnäckig auf der Fensteroberfläche ansammeln.