EU-Politiker im Streit mit Gazprom - Darum ist Gas jetzt so teuer wie seit 2015 nicht mehr

Nord Stream 2 vor Inbetriebnahme

Drei Jahre lang wurde gebaut, nun ist sie fertig: Die 1200 Kilometer lange Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 steht vor der Inbetriebnahme, derzeit finden noch Tests statt. Der Bau der Pipeline hatte sich insbesondere wegen Widerstands der USA verzögert. Die USA gaben an, sie befürchteten eine zu grosse Abhängigkeit in der Energieversorgung Europas. Umstritten ist das deutsch-russische Projekt aber auch innerhalb Europas. Die Ukraine fürchtet, dass sie an Bedeutung als Transitland für russisches Gas verliert, denn durch das Land führt bereits eine Gas-Pipeline von Russland nach Europa. Die neue Pipeline soll aber in weitaus grösserem Umfang als bislang russisches Erdgas nach Deutschland bringen.