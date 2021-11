Sprüche nach Traumtor – Darum ist Goalie Yann Sommer «hässig» auf Nati-Kollege Silvan Widmer

In der WM-Quali gegen Italien will Widmer das nächste Traumtor folgen lassen.

Es war eine One-Man-Show, die Yann Sommer am vergangenen Freitag hinlegte. Der Gladbach-Goalie kratzte im Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 alles heraus, was auf sein Tor kam. Vom deutschen Fussball-Magazin «Kicker» gabs dafür die Note 1,5 und sogar einen Platz im Team der Runde. Nur einmal ist der 32-Jährige machtlos. Kurz vor Schluss schenkt ausgerechnet Nati-Kollege Silvan Widmer dem überragenden Sommer ein Traumtor ein.

Mit seinem schwächeren linken Fuss schlenzte der Rechtsverteidiger den Ball aus zwölf Metern herrlich ins Lattenkreuz. «Der Ball kam über Umwege zu mir. Ich hab dann einfach volles Risiko genommen. Das hat sich ausgezahlt», lässt Widmer am Dienstag nach dem Nati-Training seinen allerersten Bundesliga-Treffer nochmals Revue passieren.

«Yann war schon ein wenig hässig, dass ich ausgerechnet gegen ihn so ein Tor schiessen musste», scherzt Widmer am Dienstag nach dem Nati-Training. «Er meinte, das könne nicht mein Ernst sein.» Sommer selbst äusserte sich nach dem Spiel vom Freitag ebenfalls zum Traum-Gegentor: «Den kann man nicht halten. Und eigentlich kann man den auch nicht so schiessen.»