Nächstes TV-Duell am

23. Oktober

Trump und Biden trafen Ende September erstmals bei einer TV-Debatte aufeinander und lieferten sich einen chaotischen Schlagabtausch – gespickt mit Schmähungen und Unterbrechungen des Gegenübers. Bei den Wählern kam das Spektakel schlecht an, besonders Trump kam in den Umfragen schlecht weg. Ursprünglich waren drei TV-Duelle zwischen Trump und Biden geplant gewesen, das zweite wurde jedoch abgesagt: Die Kommission hatte wegen Trumps Covid-19-Erkrankung das Format geändert und wollte die Kandidaten anstelle einer persönlichen Begegnung online zusammenschalten. Trump lehnte das ab. Stattdessen traten die beiden vergangene Woche in einer gleichzeitig übertragenen, aber getrennten Fragestunde auf. Das letzte Duell ist am 23. Oktober in Nashville ab 3.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit geplant. Das Trump-Team möchte den Termin aber um eine Woche verschieben.