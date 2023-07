Marinko Jurendic: FCZ-Sportchef über Wechsel nach Augsburg

Während des Transfersommers ist FCZ-Sportchef Marinko Jurendic noch immer beim FCZ an Bord – obwohl er im August in Richtung Augsburg abwandert.

1 / 4 Vor drei Jahren machte Ancillo Canepa U-21-Trainer Marinko Jurendic zum Sportchef. Marc Schumacher/freshfocus Nun heuert dieser ab August beim FC Augsburg an. freshfocus Zuvor will der 45-Jährige beim FCZ aber noch sämtliche Dossiers sauber übergeben. freshfocus

Darum gehts FCZ-Sportchef Marinko Jurendic wechselt Anfang August in die Bundesliga zu Augsburg.

Noch arbeitet der 45-Jährige aber beim Zürcher Club.

Einen neuen Sportchef will Ancillo Canepa bis zum 1. Oktober präsentieren.

Mitten in der heissen Transferphase wirbelt FCZ-Sportchef Marinko Jurendic noch immer im «Home of FCZ» beim Heerenschürli. Dabei steht bereits seit drei Wochen fest, dass der 45-Jährige am 1. August bei Bundesliga-Club Augsburg anheuern wird. «Ein sofortiger Abgang kam für mich nie infrage», sagt Jurendic. «Ich will hier alles sauber übergeben. Das war von Anfang an meine Bedingung, als die Anfrage aus Augsburg kam.»

Dafür windet Ancillo Canepa seinem scheidenden Sportchef ein Kränzchen. «Jure hat uns schon vor zwei Monaten transparent über das Angebot aus Augsburg informiert», so der FCZ-Präsident. «Meine Begeisterung darüber hielt sich natürlich in Grenzen. Aber irgendwie macht mich das auch stolz, dass unser Sportchef ein Angebot aus der Bundesliga erhalten hat.» Drei Jahre ist es her, als Canepa den damaligen U-21-Trainer zum Sportchef beförderte. «Eigentlich hat meine Frau Heliane ihn als geeigneten Kandidaten entdeckt», so Canepa.

Neuer FCZ-Sportchef im Oktober

«Als ich damals angefragt wurde, war meine erste Frage: ‹Was macht ein Sportchef überhaupt?›», sagt Jurendic rückblickend. «Heute weiss ich es ganz genau. Es waren drei sehr lehrreiche und gleichzeitig auch erfolgreiche Jahre.» Auch wenn sich Jurendic in Sachen Vertragshandlungen gelegentlich Kritik gefallen lassen musste, lässt sich der Leistungsausweis des ehemaligen Stürmers durchaus sehen. In seinen drei Jahren als Sportchef feierte des FCZ im Männerfussball einen Meistertitel, bei den Frauen sogar einen Meistertitel sowie einmal das Double. Dazu kommen mehrere Erfolge im Juniorenbereich.

Seine Arbeit als Sportchef des FC Augsburg wird Jurendic am 1. August aufnehmen. In Transferangelegenheiten ist Jurendic bis dahin aber nicht mehr direkt involviert. «Das Grundgerüst der Mannschaft steht ja sowieso bereits.»

Beim FCZ läuft mittlerweile die Suche nach einem Nachfolger für Jurendic. «Gute Sportchefs gibt es aber nicht wie Sand am Meer. Es kann nicht jeder Ex-Fussballer einfach so Sportchef werden», sagt Canepa. Bis zum 1. Oktober will der FCZ-Präsident aber eine Lösung gefunden haben. Bis dahin steht dem Club Spielerberater Milos Malenovic in Transferfragen beratend zur Seite.