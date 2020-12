Allein das Bundesland Wien kann dazu auf eine tägliche Testkapazität von 150’000 Tests zurückgreifen. Das sind mehr als in der gesamten Schweiz in einer ganzen Woche (23.11-29.11) mit 159’744 erfolgten Tests durchgeführt wurden. Der Kanton Graubünden hat als bisher einziger Schweizer Kanton am Freitag verkündet, ebenfalls auf Massentests zu setzen.

Fehlerquote von 50 Prozent

Am Freitag sind die Massentests in drei Bundesländern angelaufen – nebst Wien auch in Voralberg und im Tirol. Resultate liegen auch bereits vor: In Voralberg wurden bei 12’131 Tests 0,4 Prozent positiv getestet, im Tirol fielen von über 12’000 Test 0,3 Prozent positiv auf. In Wien schliesslich wurden gestern an die 13’000 Tests durchgeführt – davon 0,5 Prozent positiv. Das berichtet der «Standard».