Nachdem sie eine Leiche am Strand gesehen hat, verliert sich eine Marine-Agentin in einer Alkohol- und Drogensucht.

«One Night in Miami»

So stellt es sich Regina King in ihrem Regiedebüt zumindest vor, das von Kemp Powers’ Bühnenstück inspiriert wurde. Der Film spielt 1964 und dreht sich um die Nacht, in der Cassius Clay (Eli Goree) nach einem Kampf gegen Sonny Liston Weltmeister im Schwergewicht wird.

Muhammad Ali trifft auf Malcolm X

Brüderschaft als Liebe

«Wer hätte gedacht, dass es schlussendlich Liebe in Form von einer Brüderschaft wird?», sagt sie bei «ET». «Es ist Kemps Liebesbrief an die Erfahrungen, die Schwarze Männer machen.»

«WandaVision»

Diese sechs Folgen dürften zu den meist erwarteten Serien 2021 zählen. Die erste Marvel-Serie auf Disney+ ist da: Darin lebt Vision (Paul Bettany) mit Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) zusammen, obwohl er in «Avengers: Infinity War» verstorben ist – es lässt sich erahnen, dass die Serie in einer alternativen Realität spielt.



Die beiden haben sich in einer amerikanischen Kleinstadt niedergelassen und das ganze wirkt unheimlich harmonisch, bis sie merken, dass in der Nachbarschaft nichts so ist, wie es scheint.