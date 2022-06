Hitzepickel: Darum ist Schwitzen gut für deine Haut

Unser körpereigenes Kühlungssystem – der Schweiss – ist eine ziemlich schlaue Erfindung der Natur. Er schützt uns zuverlässig davor, zu überhitzen. Trotzdem geniesst er einen schlechten Ruf: Abgesehen vom nicht gerade zarten Duft soll Schweiss sogar Pickel und Akne begünstigen. Ist da wirklich was dran? Wir haben bei Dr. med. Marianne Meli, FMH Dermatologie und Venerologie und ärztliche Leitung der Zürcher Dermanence Klinik , nachgefragt und klären auf.

Sorgt Schweiss für Pickel?

Widmen wir uns zunächst mal dem Sport-Szenario. Zumeist wird da Kleidung getragen, die dazu gedacht ist, in ihr zu schwitzen. «Frischer Schweiss in atmungsaktiver und saugfähiger Kleidung, wie man sie beim Sport trägt, verursacht meist gar keine Pickel», stellt die Expertin klar.

«Kann der Schweiss dann aber nicht abfliessen und kommt in Berührung mit reibender, nicht atmungsaktiver Kleidung, verstopfen die Poren» – der Grund dafür, warum Synthetik-Shirts für durchtanzte Nächte nur semi-geeignet sind. Dr. med. Meli fährt fort: «Bei älterem Schweiss kann es zur Ansammlung von Bakterien kommen, was die Pickelbildung fördert.»

So beugst du Hautproblemen vor

Wer nicht will, dass es so weit kommt, kann vorbeugen: «Wenn man direkt nach dem Schwitzen duscht und die Kleider wechselt, ist das Pickel-Risiko gering.» Gerade keine Dusche zur Hand? Die Dermatologin empfiehlt eine Notlösung: «Schon die Katzenwäsche mit einem Waschlappen am Waschbecken oder das leichte Abrubbeln der Haut mit einem Frotteetuch können helfen. Wichtig ist vor allem, dass man rasch frische, atmungsaktive Kleidung anzieht.»