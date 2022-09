«Interesse enorm gestiegen»: Darum ist Secondhand-Shopping zum echten Trend geworden

Im Vorfeld des Second Hand Day 2022 bieten viele Secondhand-Läden der Stadt ihren Kundinnen und Kunden Sonderaktionen an.

Die Kundschaft, die Secondhand-Produkte kauft, ist heute sehr viel vielfältiger als vorher: Die Kundinnen und Kunden sind zwischen 14 und 70 Jahren alt. Das Interesse an Secondhand-Ware habe in allen Altersschichten stark zugenommen, erzählen Ladenbetreiberinnen.

Secondhand gilt als cool, auch bei Senioren

Auch Kristina Stankova, Gründerin von «The Secondvogue», erzählt, dass sich das Interesse an Secondhand in den vergangenen Jahren stark entwickelt und sogar ältere Damen erreicht hat. «Das Interesse an qualitativ hochwertigen Secondhand-Artikeln und die Nachhaltigkeit in der weiteren Verwendung derer ist enorm gestiegen», sagt sie weiter. Die Kunden und Kundinnen seien sich viel bewusster, dass es mittlerweile trendig und etabliert ist, sich mit gut erhaltenen Secondhand-Artikeln einzudecken.