Vorbildliche Demokratie: Darum ist Taiwan für die USA so wichtig

Taiwan in seiner heutigen Form existiert seit 1949. Der Staat entstand als Folge des Machtkampfs in China nach dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem die Kommunisten unter Mao Zedong sich auf dem Festland durchgesetzt und die Volksrepublik China ausgerufen hatten, zogen sich die unterlegenen Nationalchinesen auf die Insel Taiwan, auch Formosa genannt, zurück. Dort entstand unter der Partei Kuomintang (Nationale Volkspartei) die «Republik China».

Jahrzehntelang war die Republik China die offizielle Vertretung Chinas in der UNO. Gegen den Widerstand der USA und anderer westlicher Länder änderte sich das 1971, als die UNO die Volksrepublik China aufnahm und zur einzigen Vertreterin Chinas machte. In der Folge brachen immer mehr Länder die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan ab. Heute sind es noch 15 Kleinstaaten wie Honduras oder die Marshallinseln, die Taiwan als souveränen Staat anerkennen.

Gesetzliche Verpflichtungen der USA

Selbst die USA sind in den 1970er-Jahren umgeschwenkt und erkennen seit 43 Jahren nur noch die Volksrepublik als einziges China an. Dies geschah im Zuge der Annäherungspolitik von US-Präsident Richard Nixon, der Peking als Verbündeten gegen die Sowjetunion gewinnen wollte. Washington hat Taiwan damals aber nicht abgeschrieben. Zwar haben die USA keine Position bezüglich einer möglichen Unabhängigkeit, allerdings trat 1979 im Anschluss an die Anerkennung der Volksrepublik der Taiwan Relations Act in Kraft, ein Gesetz, das damals unter anderem von Senator Joe Biden unterstützt worden war.