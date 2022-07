Gewusst?: Darum ist über Teilen Manhattans eine lange Nylonschnur gespannt

Unbemerkt von den meisten Menschen ist in Teilen Manhattans eine fast durchsichtige, kilometerlange Nylonschnur gespannt. Für viele Menschen in der Stadt hat sie eine grosse Bedeutung.

1 / 8 In weiten Teilen Manhattans verläuft eine kaum sichtbare Nylonschnur hoch oben über den Strassen. Unsplash Die Schnur ist in der Regel von Laternenmast zu Laternenmast gespannt. (Im Bild: Ein Eruv in Florida) imago images/ZUMA Wire So ergibt sich ein rund 40 Quadratkilometer grosser Bereich, der Eruv genannt wird. (Im Bild: Der Verlauf des New Yorker Eruvs auf einer speziellen Karte) Screenshot Google Maps/Manhattan Eruv Map

Darum gehts

Wolkenkratzer, Leuchtreklamen: New York ist grell. Unaufgeregte Details bleiben da oft unbemerkt. So auch die dünne Nylonschnur, die von Laternenmast zu Laternenmast gespannt weite Teile des Zentrums umgibt. Die von vielen Menschen übersehene Schnur umfasst ein Gebiet von rund 40 Quadratkilometern. Ist sie intakt, entsteht der sogenannte Eruv.

Dabei handelt es sich um eine symbolisch abgeschlossene Zone in der Öffentlichkeit, die es orthodoxen Jüdinnen und Juden am Ruhetag Sabbat erlaubt, Dinge aus dem häuslichen Bereich ausserhalb ihrer Wohnung zu tragen oder Kinderwagen und Rollstühle zu benutzen. Also Dinge zu tun, die ohne Eruv für sie verboten wären (siehe Box).

So kam es zum Eruv

Eruv-Karte gibt Orientierung

Der Eruv stellt gewissermassen eine Erweiterung ihres Wohnbereiches dar. Solange er besteht, können sich orthodoxe Jüdinnen und Juden in ihm wie in ihrem privaten Bereich verhalten. Entsprechend wichtig ist er für sie. Ob er steht, wird Woche für Woche aufs Neue von einem Rabbiner geprüft. Der Status wird «jeden Freitag» auf Eruv.nyc bekannt gegeben. Ausgefallen sei er noch nie.

«Die Website bietet auch eine interaktive Karte, auf der die oft verwirrenden Grenzen des Eruvs verzeichnet sind», so die Betreiber.

New York hat den teuersten

Der Eruv in Manhattan hat eine lange Tradition. Der erste wurde im Jahr 1905 vom aus Polen stammenden Rabbi Yehoshua Seigel eingerichtet. Dieser umfasste allerdings «nur die Lower East Side und nutzte auf drei Seiten die natürlichen Flussufer von Manhattan und auf der vierten Seite die Third Avenue El», wie Seforimblog.com berichtet. Zudem hiessen nicht alle Juden dieses Schlupfloch gut.

Manhattans Eruv, wie er heute besteht, entstand schliesslich in den 1960er-Jahren – unter anderem «um der Frauen und Kinder willen, die – besonders in den Sommermonaten – nach draussen gehen wollen, und um der Ärztinnen und Ärzte willen, die für ihre Patientinnen und Patienten, die sich nicht in einer lebensbedrohlichen Situation befinden, etwas tragen müssen». Der Eruv in Manhattan ist nicht der grösste, aber laut Npr.org der teuerste Eruv der Welt. Sein Unterhalt kostet zwischen 125’000 und 150’000 Dollar pro Jahr. Das Geld stammt von Synagogen und privaten Spenden.

14-Quadratkilometer-Eruv in Zürich geplant

Mehr als 200 Städte auf der ganzen Welt sind teilweise von einem Eruv umgeben. Auch in Amsterdam und Wien ist die dünne Schnur gespannt. Ebenso in Zürich-Wiedikon, wo seit Mitte der 1990er-Jahre bei der Synagoge an der Freigutstrasse zwei Fäden gespannt sind.

Aus dem kleinen Zürcher Eruv soll ein grösserer werden. Er soll künftig Teile der Quartiere Wiedikon, Enge und Wollishofen umspannen. Rund 14 Quadratkilometer schwebten dem Projektteam um Cédric Bollag vor, berichtete die NZZ im April 2022. Alle jüdischen Gemeinden der Stadt Zürich stünden hinter dem Projekt, das privat finanziert werden soll.

Hattest du früher schon einmal vom Eruv gehört? Ja, von dem in New York. Ja, ich wusste von dem kleinen in Zürich. Ja, ich hab die Überlegungen für Zürich mitbekommen. Ja, ich wusste, dass es das gibt, aber ohne Orte zu kennen. Nein, das ist mir völlig neu.