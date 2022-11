«Schluchz-Sessions»: Britin weint nach Terminplan, ganz viele tun es ihr gleich

«Ich weine, als ob die Welt unterginge»

«Manchmal suche ich ein bestimmtes Hemd in meinem Schrank und mir ist zu warm. Da weine ich schon, als ob die Welt unterginge», erzählt sie. «Ich muss es einfach rauslassen, um all die aufgestauten Gefühle aus meinem Körper zu bekommen und dann einfach weiterzumachen.»

Weinen ist gesund

Thea Gallagher, Professorin für Psychiatrie am New Yorker Gesundheitszentrum Langone, hält geplantes Weinen für gesund. «Wenn man sich einen Moment Zeit nimmt, um auf diese Weise mit seinen Gefühlen in Kontakt zu kommen, kann das genauso förderlich sein wie Gespräche mit einem Therapeuten oder engen Freund», sagt die Medizinerin.

Laut einer Studie der Universität Tilburg in den Niederlanden weinen US-amerikanische Frauen im Durchschnitt 3,5 Mal pro Monat, während Männer etwa 1,9 Mal pro Monat weinen. Die Durchschnittswerte für die einzelnen Länder sind sehr unterschiedlich. Der Durchschnitt in den USA liegt am oberen Ende des Spektrums. Frauen in China zum Beispiel weinen nur etwa 1,4 Mal im Monat. Männer in Bulgarien weinen nur 0,3 Mal im Monat.