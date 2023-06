Zürich: Eine Räumung des Wipkinger Postgebäudes ist derzeit nicht möglich

In der Nacht auf Sonntag wurde die alte Post am Wipkingerplatz zum zweiten Mal von einer autonomen Gruppe besetzt.

Das ist passiert

Das alte Postgebäude am Wipkingerplatz wurde in der Nacht auf Sonntag zum zweiten Mal durch eine Gruppe unbekannter Personen besetzt. Die gleiche Gruppe versuchte bereits am 2. Juni, das Gebäude zu besetzen – die Polizei konnte dies aber verhindern.

In einer Mitteilung mit dem Namen «Jetzt geht die Post aber wirklich ab» verweist die autonome Gruppe am Sonntag auf den damals gescheiterten Versuch, das EWZ-Gebäude zu besetzen, und erklärte, weshalb nun das Postgebäude erneut besetzt wird. «Nach der ungerechtfertigten Räumung wurde das Gebäude mit Paletten gefüllt, um eine Nutzung vorzutäuschen. Dieses Mal nehmen wir uns unseren Raum zurück, bevor die Post die Räumlichkeiten mit leeren Paketen füllt», so die Besetzenden. Wie sie weiter in der Mitteilung schreiben, hoffen sie auf einen konstruktiven Dialog mit der Post.

Das sagt die Post

Auf einen Dialog verzichtet die Schweizerische Post. Denn: Gestern Abend hat diese Strafanzeige eingereicht. Doch wieso steht die alte Post seit 2017 leer? Laut geltendem Recht darf diese nur für postalische Zwecke gebraucht werden, was die Suche nach einer Lösung erschwert. Zurzeit sei die Post in Absprache mit einem potenziellen Interessenten. «Wir möchten zusammen mit der Stadt Zürich eine Lösung finden, wie wir das Gebäude möglichst bald nutzen können», so Silvana Grellmann, Mediensprecherin der Schweizerischen Post. Weitere Aussagen, wie das genaue Vorgehen definiert ist und ob ein Baugesuch eingereicht wird, können noch nicht kommuniziert werden.

Das sagt die Gruppe «Die Pöstler*Innen»

Über den bisherigen Verlauf der zwei Besetzungen zeigt sich die autonome Gruppe ernüchtert. «Wir sind enttäuscht, dass die Post wieder Strafanzeige eingereicht hat, ohne bereit zu sein, überhaupt mit uns zu kommunizieren.» Sie erwarten von der Stadt und der Post, dass ein Gespräch zur zukünftigen selbstverwalteten Nutzung des Gebäudes geführt werden kann. «Wir sind viele und wir sind hier, um zu bleiben», heisst es vonseiten der Besetzenden.

Das sagt ein Rechtsexperte

Wieso aber schreiten die Stadt und die Polizei bei Hausbesetzungen in Zürich, wie sie beispielsweise gerade in Wipkingen praktiziert wird, nicht ein? Laut Christian Lenz von LENZ & CADUFF Rechtsanwälte hat das mit der Praxis der Zürcher Stadtpolizei zu tun. «Eine Hausbesetzung erfüllt regelmässig den Strafbestand des Hausfriedensbruchs, jedoch nimmt die Stadtpolizei aber nur vor, wenn eine rechtskräftige Abbruch- oder Baubewilligung vorliegt», so Lenz.

Weiter sei eine Räumung möglich, falls die Besetzenden die Sicherheit von Personen oder denkmalgeschützten Bauten gefährden würden oder die Eigentümerin nachweisen könne, dass unmittelbar nach der Räumung eine neue Nutzung stattfinde. Wie Lenz weiter sagt, könne grundsätzlich jede Person bestraft werden, die bei der Besetzung vor Ort sei. «Dabei ist es egal, ob diese eine treibende Funktion hatte oder nur als ‹Mitläufer› oder ‹Mitläuferin› fungierte.» Bei einer Verurteilung werde aber in der Regel darauf geschaut, wer wie viel beigetragen habe, und die Höhe der Strafe entsprechend angepasst. «Besetzende müssen mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen», so Lenz.

Das sagt die Polizei

In der Nacht auf Sonntag war die Zürcher Stadtpolizei in Wipkingen zwar vor Ort, zog aber nach kurzer Zeit wieder ab. Aufgrund der Gesetzesgrundlage muss die Polizei von einer Räumung absehen. «Wir können zurzeit nicht sagen, wie wir weiter vorgehen werden. Abklärungen dazu sind aber am Laufen», heisst es vonseiten der Stadtpolizei Zürich.