Nutri-Score: Darum kann die Skala irreführend sein

Gesunde Ernährung ist komplexer als eine Skala

So weit, so klar. Nur ist es leider nicht ganz so simpel und der Nutri-Score kann irreführend sein. Denn Lebensmittel lassen sich nicht so einfach einteilen und eine gesunde Ernährung ist wesentlich komplexer, als die farbige Skala das vermuten lässt. Das heisst: Auch wenn du ausschliesslich Produkte mit einem grünen «A» essen würdest, wie zum Beispiel Pasta, bedeutet das nicht, dass du dich ausgewogen – und damit gesund –ernährst. Denn so werden etwa «gute» Bestandteile wie Vitamine und Mineralstoffe sowie «schlechte» Inhaltsstoffe wie Geschmacksverstärker und künstliche Aromen bei der Bewertung nicht beachtet.