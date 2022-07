1,33 Milliarden Franken : Darum kann sich Barcelona trotz Mega-Schulden Lewandowski leisten

Seit Sonntagabend hat das Wechsel-Theater um Robert Lewandowski (33) ein Ende. Rund 50 Millionen Franken überweist der FC Barcelona an Bayern München, im Gegenzug darf der wechselwillige Stürmer endlich in Richtung Katalonien aufbrechen. Dort wartet laut «Sport Bild» ein Mega-Vertrag auf den Polen, der es in sich haben soll. Zwischen 90 und 105 Millionen soll Lewandoswki in den kommenden drei Jahren verdienen, hinzu kommen noch Berater-Provosionen. Alles in allem dürfte sich Barcelona den Deal also um die 150 Millionen Franken kosten lassen.