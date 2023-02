Body Mass Index: Darum kann du ihn getrost vergessen

Der BMI kann in zahllosen Rechnern im Internet schnell und unkompliziert ermittelt werden. Meist müssen nur Alter, Grösse und Gewicht angegeben werden, manchmal wird zusätzlich nach dem Geschlecht gefragt. Und schon spuckt der Rechner eine Zahl aus, die meist irgendwo zwischen 15 und 30 liegt. Dabei gelten die Werte zwischen 18,5 und 25 als Normalgewicht. Ist der Wert tiefer, leidet man an Untergewicht, liegt er darüber, hat man wohl einige Kilo zu viel, so die Auflösung des BMI.