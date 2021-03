Burka-Verbot

Mit der Annahme der Burka-Initiative wird es in Zukunft verboten sein, an öffentlich zugänglichen Orten sein Gesicht zu verhüllen. Also auf der Strasse, in Amtsstellen, im öffentlichen Verkehr, in Fussballstadien, Restaurants, Läden oder in der freien Natur. Ausnahmen vom Verhüllungsverbot wären möglich und zwar in Gotteshäusern sowie aus Gründen der Sicherheit, der Gesundheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums. Kopf der Initiative ist der SVP-Nationalrat Walter Wobmann, Präsident des «Egerkinger Komitees», welches auch bereits die Minarett-Initiative lanciert hatte.