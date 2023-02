Luzerner Geschäft geht Konkurs: Darum kaufen Leute keine unverpackten Produkte mehr 

In der Schweiz liegt der jährliche Plastikverbrauch bei knapp 100 Kilogramm pro Kopf , wovon etwa 33 Kilogramm für Produktverpackungen verwendet werden. Noch negativer ist die Tatsache, dass die Schweiz nur gerade etwa 25 % ihrer Kunststoffabfälle recycelt , was weit weniger ist als in anderen europäischen Ländern.

Trotzdem haben Supermärkte wie Coop einen Teil seines offenen Sortiments gestrichen und Lidl hat sogar beschlossen, seine Abfüllstationen abzuräumen, wie die Sonntagszeitung berichtete. So einfach kann das Zero-Waste-Geschäft «Unfahrpackt» in Luzern sein Sortiment aber nicht anpassen, denn unverpackte Lebensmittel stehen dort im Mittelpunkt.

«Heutzutage sind Produkte zu leicht und zu bequem erhältlich»

Ja, ich kaufe oft diese Art von Produkten. Auf diese Weise belaste ich die Umwelt weniger und kaufe nur die Mengen, die ich wirklich brauche. Manchmal ja, aber ich bin kein grosser Fan dieser Art von Produkten. Oft vergesse ich die wiederverwendbaren Behälter und will keine neuen im Laden kaufen. Ich habe noch nie unverpackte Produkte gekauft, wäre aber daran interessiert, sie auszuprobieren. Nein, weil ich diese Möglichkeit gar nicht habe. Nein, ich bin an diesen Produkten nicht interessiert.

Gürber sieht den Misserfolg auch in den Konsumgewohnheiten der Konsumentinnen und Konsumenten: «Wir haben uns zu sehr daran gewöhnt, alles bequem und ohne Anstrengung zu kaufen, sodass Menschen wenig Anreiz haben, etwa Mehrwegbehälter mitzunehmen, um in einem Laden einzukaufen. Hinzu kommt noch, dass die Zeit schnelllebig ist.»

Nicht alle Zero-Waste-Läden haben eine so schlechte Zeit

Besser läuft es im Kanton Schwyz: «Wir haben täglich 30 bis 50 Kunden in unserem Shop», so Pascal Kälin, Geschäftsführer von Na-Le in Einsiedeln. Auch Na-Le verkauft unverpackte Produkte, doch sei die Geschäftsleitung mit dem Umsatz zufrieden. «Ich denke, der Erfolg von Zero-Waste-Läden hängt von ihrem Standort und der angesprochenen Zielgruppe ab. In grossen Supermärkten trifft man eher auf Menschen, die in Eile einkaufen und keine Zeit oder Lust haben, auf wiederverwendbare Einkaufsbehälter zu achten.», erklärte Kälin weiter.