Stabilität statt Risiko: Darum kaufen Notenbanken und Private wieder wie wild Gold

Die hohe Volatilität an den Finanzmärkten zwinge die Anlegerinnen und Anleger dazu, wieder vermehrt in «krisensichere Anlageprodukte» wie Gold zu investieren, sagt ein Edelmetallhändler.

Nicht nur Notenbanken schlagen zu

Vor allem Zentralbanken und institutionelle Anlegerinnen und Anleger haben Gold im dritten Quartal wieder stark nachgefragt. Die hohe Volatilität an den Finanzmärkten zwinge sie dazu, wieder vermehrt in «krisensichere Anlageprodukte» zu investieren, sagt Christian Brenner, CEO des Edelmetallhändlers Philoro.

In der Schweiz nahm der Bedarf an Münzen und Barren im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 21 Prozent zu. Das Verhältnis der Käufer zu den Verkäufern von Edelmetallen bei Philoro betrage derzeit 1:32, so der Edelmetallhändler. Das zeige, dass Gold das Potenzial habe, ein neues Allzeithoch zu erklimmen.

Sicherheit statt Vermögensvermehrung

«Edelmetalle haben schon heller geglänzt»

Seit dem Höchststand im März hat Gold rund 20 Prozent an Wert verloren. Rechne man die Verluste in Franken statt in US-Dollar, seien sie zwar geringer. Denn der US-Dollar habe zum Franken etwa zehn Prozent an Wert gewonnen. Doch der fallende Kurs zeige, dass auch Gold unter der Zinswende leide, sagt Stucki.