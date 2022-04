Einfamilienhaus – Darum kaufen Schweizer Häuser zu überteuerten Preisen

Denn der Boden sei knapp, die Bevölkerung wachse und die Nachfrage nach Häusern sei so hoch wie noch nie.

Viele Schweizerinnen und Schweizer träumen vom eigenen Haus mit Garten. Doch der Boden ist knapp, die Bevölkerung wächst und die Nachfrage ist so hoch wie noch nie. Das hat dazu geführt, dass die Preise explodiert sind. Der Traum vom Eigenheim sei darum für viele geplatzt, sagt die Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Einfamilienhaus wird zum Auslaufmodell

Bereits 2021 stiegen die Preise für Wohneigentum massiv an, im Kanton Zürich zum Beispiel um etwa 9,3 Prozent. Auch dieses Jahr rechnet die ZKB mit einer Preissteigerung: Schweizweit erwarte uns ein weiteres Plus von rund vier Prozent, sagt Kubli. Obwohl ein Haus bereits heute für viele unerschwinglich sei.

Angst treibt Preise weiter nach oben

Die Corona-Pandemie habe die eigene Wohnsituation wieder ins Zentrum gerückt, sagt Kubli. Das hat auch zu einem FOMO-Effekt (Fear of missing out) geführt: Mieterinnen und Mieter haben Angst, den Einstieg ins Wohneigentum zu verpassen – und sind darum bereit, hohe oder gar zu hohe Preise zu bezahlen, wie Kubli sagt.

Laut der Schweizerischen Nationalbank sind die Preise für Schweizer Eigenheime aktuell nämlich rund zehn bis 30 Prozent zu hoch. «Es ist kein Naturgesetz, dass die Preise für Immobilien immer nach oben zeigen», sagt Kubli. Kurzfristig werde die Preisrally aber wohl weitergehen, so die Expertin der ZKB.

Wer ein Haus hat, will es behalten

Wer ein Einfamilienhaus besitze, gebe es nicht so schnell her, sagt Kubli. Oft sei es auch schwierig, eine Alternative zu finden. Viele hielten an einem Haus fest, obwohl es für die Lebenssituation gar nicht passe.