Amazon hat 11 neue Flieger gekauft. Es sind die ersten in der Flotte in Eigenbesitz.

Mit über 90 Flugzeugen ist Amazon bereits die Nummer vier unter den Transportgiganten. Nur Fedex mit 400, UPS mit 276 und DHL mit rund 260 Fliegern verfügen über eine grössere Flotte. Dieses Jahr will Amazon ausserdem eine neue Logistikanlage am Cincinnati/Northern Kentucky International Airport im Wert von 1,5 Milliarden Dollar eröffnen, in dem alle Flugzeuge der Flotte Platz finden sollen (Video unten).

Was plant Amazon mit der Flieger-Flotte? Müssen sich UPS & Co. nun warm anziehen oder droht bald der Swiss Konkurrenz? 20 Minuten gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Amazon-Air-Ausbau.

Schweizer Kunden werden wohl keinen Vorteil aus Amazons neuen Flieger ziehen können. Winkler vermutet, dass sie vor allem in den USA eingesetzt werden. «Europa ist im Vergleich zu den USA dicht besiedelt. Die Schweiz beliefert Amazon von Deutschland, da braucht es keine Flugzeuge», so Winkler. In den USA kann Amazon mit der eigenen Luftflotte aber schneller liefern und ist flexibler, sagt E-Commerce-Professor Ralf Wölfle von der Fachhochschule Nordwestschweiz zu 20 Minuten. «Auch bei Nachfrageveränderungen wie in der Corona-Krise schnell liefern zu können ist wichtig, um sich von der Konkurrenz abzuheben», so Wölfle.