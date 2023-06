Swiss-Lotto: Darum kennt 20 Minuten die Lottozahlen schon vor der Ziehung am TV

1 / 3 Eine Person hat am Mittwoch im Schweizer Lotto eine Million Franken gewonnen. Swisslos Die Zahlen, die das Konto prall gefüllt haben, lauteten: 1, 4, 8, 25, 29, 36. Die Glückszahl ist die 6. Swisslos Der Gewinner oder die Gewinnerin vom Mittwoch kommt aus dem Gebiet der Loterie Romande. 20min/Anna Bila

Darum gehts Am Mittwoch hat eine Person eine Million Franken im Lotto gewonnen.

20 Minuten veröffentlicht die Gewinnzahlen jeweils kurz nach 20 Uhr.

Swisslos erklärt, wie eine solche Ziehung genau abläuft.

Am Mittwochabend hiess es: «Eine Person hat in der Romandie die richtigen Zahlen getippt. Auf das Konto des Glückspilzes wandern eine Million Franken.» Die Zahlen, die das Konto prall gefüllt haben, lauteten 1, 4, 8, 25, 29 und 36. Die Glückszahl war die 6.

Am Mittwoch veröffentlichte 20 Minuten den Artikel über den glücklichen Gewinner bereits kurz nach 8 Uhr Abends, obwohl die Ziehung erst um 21.40 Uhr über die Bühne geht. Swisslos schreibt auf ihrer Website: «Die offiziellen Swiss-Lotto-Ziehungen findet mittwochs und samstags jeweils am Abend statt. Am Mittwoch rollen die Kugeln um 21.40 Uhr, am Samstag bereits um 19.20 Uhr.»

In der Kommentarspalte zu den jeweiligen Lotto-Artikeln fragen sich Userinnen und User immer wieder, warum 20 Minuten die Zahlen schon vorher kennt. So schreibt ein User etwa: «Sehr seltsam! Die Lottozahlen werden am Mittwoch auf SRF1 erst um 21.40 Uhr gezeigt und auf der Website von Swisslos sind noch die Samstagszahlen ersichtlich! Hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu!» Eine andere schreibt, es sei komisch, dass 20 Minuten die Zahlen schon kenne, obwohl die Ziehung erst um 21.40 Uhr sei.

So läuft eine Ziehung ab

Auf Anfrage erklärt Swisslos den genauen Ablauf der Ziehung. Markus Fischer, Leiter Marketing und Distribution bei Swisslos, sagt gegenüber 20 Minuten: «Die Swiss-Lotto-Ziehung wird bereits seit vielen Jahrzehnten nicht mehr live ausgestrahlt. Der Grund dafür ist, dass die Lotto-Ziehung sowohl für das Deutschschweizer, das Westschweizer und das Tessiner Fernsehen produziert wird.» Im Rahmen der Swiss-Lotto-Ziehung werde am Ende die Anzahl der Gewinnerinnen und Gewinner, die Gewinnquoten sowie der neue Jackpot kommuniziert, so Fischer weiter. «Würde man das live ausstrahlen, könnten diese Informationen nicht angegeben werden, da die Auswertung der Ziehung Zeit in Anspruch nimmt.»

Nach dem Annahmeschluss (am Mittwoch um 19 Uhr und am Samstag um 17 Uhr) öffnet eine amtliche Aufsichtsperson, welche die Ausspielung beaufsichtigt, das Ziehungsstudio. Die Ziehung wird durchgeführt und im Fernsehstudio für die spätere Ausstrahlung aufgezeichnet. Die gezogenen Gewinnzahlen werden aus dem Ziehungsstudio nach Lausanne und Basel übermittelt, wo die Gewinnermittlung und Auswertung der Ziehung stattfindet.

«Wenn die Resultate bekannt sind, werden diese den Fernsehstationen zur Fertigstellung der Ziehung für die Ausstrahlung übermittelt sowie gewissen Medien zur Verfügung gestellt», so Fischer weiter.