Virus-Mutationen in der Schweiz

Zwei Virus-Mutationen bereiten den Experten derzeit Sorge: eine aus Südafrika, eine aus Grossbritannien. Die britische Variante habe sich in der Schweiz vermehrt ausgebreitet, sagten die Experten des Bundes am Dienstag an einem Point de Presse. 388 Fälle der Mutationen seien in der Schweiz bislang nachgewiesen worden, davon 13 der südafrikanischen Variante. Das Ziel sei es, durch die Sequenzierung die Mutationen zu eruieren. Am Montag mussten in St. Moritz zwei Hotels unter Quarantäne gestellt werden, am Dienstag wurde bekannt, dass 5000 Briten in Quarantäne mussten, weil eine Britin sich in der Schweiz mit einer Virus-Mutation angesteckt und sich nicht an die Quarantäne gehalten hatte.