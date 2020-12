Per sofort können Nutzerinnen und Nutzer von Pornhub keine Videos mehr herunterladen. Dies hat das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung kommuniziert. Grund dafür ist, dass Pornhub eine Reihe neuer Regelungen eingeführt hat, die nicht freiwillig gefilmte Inhalte auf seiner Website verhindern soll.

So können beispielsweise neu nicht registrierte Nutzer keine Videos mehr auf die Plattform laden. Wie « The Verge » berichtet, handelt es sich hierbei um eine einschneidende Massnahme vonseiten eines Unternehmens, das seine Plattform hauptsächlich mit usergenerierten Inhalten aufgebaut hat. Momentan können nur noch Content-Partner und Mitglieder des Model-Programms von Pornhub Videos hochladen.

Downloads ebenfalls blockiert

«Die Kinder von Pornhub»

Wie Pornhub angibt, steckt hinter diesen Neuerungen eine im April unabhängig durchgeführte Untersuchung über illegale Inhalte auf der Plattform. Vor nur fünf Tagen erschien in der « New York Times » allerdings ein Artikel unter dem Titel «The Children of Pornhub» (Die Kinder von Pornhub). Dass zwischen dieser Veröffentlichung und den Ankündigungen von Pornhub nur wenige Tage später ein Zusammenhang besteht, kann also ebenfalls angenommen werden.