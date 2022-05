Warum mögen wir manches Essen nicht?

In unserem Community-Aufruf fragten wir, welches Essen ihr nicht mögt und haben erklärt, was es mit dem Koriander-Hass auf sich hat. Doch es gibt noch weitere Gründe, warum wir bestimmte Lebensmittel nicht gerne haben. Wir nennen diese – und eure Antworten zu Food-Abneigungen.

Hill861 – «Beim Gedanken an Schoggi wird mir schlecht»

«Ich esse alles, aber Schokolade geht gar nicht. Niemand kann das verstehen, aber schon nur bei dem Gedanken an Schoggi wird mir schlecht.»

Jenny – «Nicht kochen, riechen oder essen»

«Polenta kann ich nicht kochen, riechen und schon gar nicht essen. Ich glaube es liegt an der Konsistenz. Bei Polenta muss ich weg.»

Michèle «Meerrettich auf Lachs-Brot»

«Was gibt es Feineres, als einen knusprigen Toast mit Lachs. Wenn da dieser Meerrettichschaum nicht wäre. Wie kann man dem leckeren Lachs so etwas Widerliches antun? Ein Skandal. Lieber etwas Milderes, wie Frischkäse oder ein wenig Butter, auf den Toast.»

Mr. Yellow – «Bin wohl ein Allesfresser»

«Ich hab jetzt lange überlegt, was mir nicht schmeckt, aber es kommt mir nichts in den Sinn. Gewisse Lebensmittel würde ich mir zwar nicht kaufen, etwa Oliven, Fenchel und Essiggurken, aber ungeniessbar sind diese für mich auch nicht. Bin wohl tatsächlich ein Allesfresser.»

Leon – «Mayo ist Horror»

«Ich krieg bei Mayonnaise das Kotzen! Und überall ist der Mist drin – in Sandwiches, Burger und Salatsaucen… der Horror für mich.»

Samuel – «Beim Fondue esse ich nur das Brot»

«Ich mag keinen Käse, egal welche Sorte und das war schon immer so. Bin jetzt 60 Jahre alt. Früher würgte ich noch etwas vom verhassten Käse hinunter, doch in Anbetracht meines Alters bin ich nun konsequent geworden und mache keine mich quälenden Ausnahmen mehr. Wenn es Fondue gibt, esse ich nur das trockene Brot.»

Isst du Käse oder ekelt er dich an? Viele können vor allem Blauschimmelkäse und Gorgonzola nicht ausstehen.

Vor allem die Kindheit entscheidet darüber, was man mag und was nicht.

Matteo – «Lebensmittelvergiftung nach Wienerli»

«Seit der Schulzeit mag ich keine Wienerli. Hatte in der Schule eine Lebensmittelvergiftung, nachdem Wienerli aufgetischt wurden. Seitdem habe ich nie wieder welche gegessen».

Es kann also sein, dass du ein Lebensmittel mal in einer negativen Situation gegessen hast oder eine schlechte Erfahrung damit verbunden ist.

«Viele Leute assoziieren Geschmäcker mit einer Erfahrung oder einem Erlebnis», so Ernährungsberaterin Christine Lakits.

Ralph – «Der Anblick von Peperoni widert mich an»

«Viele in meinem Umfeld lieben Peperoni. Ich hasse sie. Schon nur der Anblick widert mich an. Egal welche Farbe sie hat – sie kommt nicht in die Nähe meines Tellers.»