Menschen in Trümmern vermisst - Darum könnte das Wohnhaus in Miami eingestürzt sein

In der Nacht auf Donnerstag stürzte in Florida ein Wohnkomplex ein. 99 Personen werden vermisst.

In der Nacht auf Donnerstag stürzte in Florida ein Wohnkomplex ein. 99 Personen werden vermisst.

Gebäude sank während Jahren ab

Shimon Wdowinski, Geophysiker an der Universität von Florida, erinnerte sich bei der Meldung über das eingestürzte Haus sofort an eine seiner Studien. In dieser konnte er nachweisen, dass das Gebäude in den 1990 Jahren jährlich etwa 2 Millimeter abgesunken ist.