Das ist Ethylenoxid

Ethylenoxid ist ein farbloses, hochentzündliches Gas. Es wird laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) in Gewerbe und Industrie eingesetzt. Dabei dient das Gas auch als Desinfektionsmittel für Nahrungsmittel, Textilfasern und medizinische Geräte. Allerdings kann der Stoff auf den Menschen krebserregend wirken und giftig sein. Darum ist Ethylenoxid in der Schweiz und der EU als Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln nicht zugelassen. Produkte aus dem Ausland dürfen den Rückstandshöchstgehalt von 0,05 Milligramm pro Kilogramm nicht überschreiten, sonst sind sie für den Verkauf unzulässig.