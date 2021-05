Geteilte Lieferwagen - Darum könnte deine Coop-Bestellung bald von der Migros kommen

Der Onlinehandel boomt seit der Corona-Krise. Darum sind immer mehr Kuriere in den Schweizer Städten unterwegs und verstopfen die Strassen. Das will die Firma Cargo Sous Terrain AG ändern. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was plant Cargo Sous Terrain?

Um die Zahl der Camions auf den Autobahnen zu senken, plant Cargo Sous Terrain eine Güter-U-Bahn . Diese transportiert Waren in einem unterirdischen Tunnelsystem durch die Schweiz. Zusätzlich will das Unternehmen mit dem Projekt City-Logistik den Gütertransport auch in den Städten revolutionieren . «Um den Güterverkehr nachhaltiger und effizienter zu gestalten, müssen wir zum Tunnelsystem auch eine integrierte Lösung innerhalb der Städte anbieten», sagt Peter Sutterlüti, Präsident von Cargo Sous Terrain zu 20 Minuten.

Wie genau funktioniert die City-Logistik?

Die Idee hinter dem Projekt ist einfach: Alle beteiligten Unternehmen, darunter Coop, Migros und die Post, sollen zusammenspannen und ihre Lieferwagen, Roller und Cargo-Bikes teilen. «Wir wollen die vorhandenen Ressourcen effizienter nutzen und schlanke Prozesse gestalten», erklärt Stefan Goldlücke, Leiter City-Logistik. Besonders profitieren dürften davon auch kleinere Geschäfte und Unternehmen. «Ein Biobauer müsste dann nicht mehr selber in die Stadt fahren, sondern könnte seine Waren über das System von Cargo Sous Terrain und deren Partner ausliefern lassen», so Goldlücke.

Liefert also bald die Post Coop- und Migros-Waren aus und umgekehrt?

Funktionieren Expresslieferungen dann noch?

Ja, sagt Stefan Goldlücke. Denn es sollen alle bestehenden Lieferservices zusammenspannen. «Das heisst, auch Fahrradkuriere werden eingebunden», so Goldlücke. Kuriere werden dann weitere Stopps, die auf ihrer Tour liegen, einbinden. Dabei sollen nicht nur Auslieferungen, sondern auch Abholungen getätigt werden: «Bisher fahren Kuriere meist beladen los und kehren ohne Pakete zurück. Das soll sich ändern: Liegt eine Abholung auf der Liefertour eines Kuriers, wird er diese mitnehmen», so Goldlücke.

Was kostet das Ganze und wer zahlt das?

Die Kosten für die gesamte unterirdische U-Bahn nördlich der Alpen werden auf 30 bis 35 Milliarden Franken geschätzt. «Darin sind die Kosten für die City-Logistik eingerechnet», erklärt Sutterlüti. Wie hoch diese genau sind, kann er aber nicht sagen. Allzu viel kosten sollte das Projekt in den Städten aber nicht. Weil bestehende Systeme genutzt werden, brauche es nur begrenzt zusätzliche Mittel wie Lieferwagen. «Wir werden vor allem für Personal an den Übergabepunkten zwischen City-Hubs und Feinverteilung Kosten einrechnen müssen», so Sutterlüti. Der Bund beteiligt sich nicht an der Finanzierung. Die Kosten tragen die Aktiengesellschaft und Investoren.