Popsängerin Mimi Webb könnte bei den Brit Awards der Durchbruch gelingen

Der Song «Good Without» wurde 2021 schliesslich zum ersten Lied, das international die Charts erreichte, etwa in den USA, Belgien, Norwegen und auch in der Schweiz.

Popsängerin Mimi Webb (22) ist am 11. Februar für einen Brit Award als «Best New Artist» nominiert.

Tatsächlich erreichte die Sängerin in ihrer Heimat mit «Good Without» und der EP «Seven Shades of Heartbreak» bereits Top-10-Platzierungen in den offiziellen Charts. Mit «House On Fire» reichte es vergangenes Jahr für Platz sechs.