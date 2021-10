Geoblocking-Verbot – Darum könntest du ab 2022 deutlich günstiger online shoppen

Dieses Geoblocking zur regionalen Sperrung von Internetinhalten gegen den Willen der Konsumentinnen und Konsumenten ist Händlern in der Schweiz ab nächstem Jahr nicht mehr erlaubt. Dann tritt ein neues Gesetz in Kraft (siehe Box), das in der EU bereits seit drei Jahren gilt.

So verlangt Nespresso fürs Zehner-Set der aktuellen Röstung hierzulande rund zwölf Prozent mehr als in Deutschland, obwohl es die weltweit erfolgreichen Kapseln ausschliesslich in der Schweiz produziert. Nespresso sagt dazu, dass es die Preise im Ausland an die Schweizer Preise koppelt und unter Berücksichtigung der länderspezifischen Kosten festlegt.