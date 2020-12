Unbeeindruckt von Corona sind zwei Drittel der Befragten. Sie geben an, trotz Pandemie gleich viele Geschenke zu kaufen.

So will rund jeder vierte Schweizer dieses Mal weniger Gschänkli kaufen als noch im letzten Jahr. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts GFK im Auftrag des Onlinehändlers Digitec-Galaxus, die Mitte November durchgeführt wurde.

Dennoch wird in den Wochen bis Weihnachten ein Ansturm im Internet erwartet.

Corona verdirbt den Menschen in diesem Jahr die Weihnachten. In der Schweiz feilt der Bund am Massnahmepaket für die Festtage.