Ukraine: Alte Fenster aus der Schweiz kommen zum Einsatz

Umso wichtiger sei es jetzt, Baumaterial zum Wiederaufbau in die Ukraine zu schicken, sagt die Basler Architektin Barbara Buser, seit 30 Jahren Expertin für Kreislaufwirtschaft im Baubereich. Sie setzt sich dafür ein, dass Fenster, Türen und weitere Bestandteile bei Abbrucharbeiten in der Schweiz nicht wie sonst auf der Müllhalde landen, sondern in der Ukraine wieder eingesetzt werden können.

Bereits mehrere Transporte organisiert

Letztendlich sei es eine Kostenfrage: «Es ist teurer, die Fenster sorgfältig zu demontieren, als sie einfach zu zerstören.» Doch es lohne sich, sagt Buser: «Wir haben bisher mehrere Transporte in die Ukraine organiseren können.» So hätten so nicht nur Häuser instand gesetzt werden, sondern auch CO2 gespart und Abfall verhindert werden können. Die Nachfrage vor Ort sei riesig: «Wir werden derzeit von Anfragen überhäuft.» Tätig geworden sei man etwa bereits in Butscha, wo von russischen Truppen Kriegsverbrechen verübt wurden.