Zürich: Auswirkungen der Nato-Luftwaffenübung auf den Luftverkehr

Während des 12. und 23. Juni dürfen die Flugzeuge am Flughafen Zürich anstatt bis 23.30 Uhr bis 0.30 Uhr starten und landen.

Dabei wird ein Teil des Luftraums gesperrt, was zu längeren Flugzeiten, Annullierungen und Verspätungen von zivilen Flugzeugen führen kann.

Das ist die Nato-Übung «Air Defender 2023»

Vom 12. bis zum 23. Juni findet die Nato-Luftwaffenübung «Air Defender 2023» in Deutschland statt. Laut der Deutschen Bundeswehr werden dabei die Luftoperationen mit verbündeten Luftstreitkräften geübt. An der Übung teilnehmen werden bis zu 10’000 Personen aus 25 Nationen mit 250 Luftfahrzeugen, heisst es weiter. Die Schweiz ist nicht an der Übung beteiligt, dafür die Nachbarländer Italien und Frankreich.