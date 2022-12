Verkehrschaos zum Wintereinbruch – mit diesen Tipps umgehst du es

1 / 5 Der Wintereinbruch hat im Flachland zu diversen Unfällen geführt. Polizei Basel-Landschaft Doch warum kommt es beim ersten Schneefall immer zu einem Verkehrschaos? Polizei Basel-Landschaft Laut Reto Wüthrich, dem Präsidenten der Sektion Mittelland des Fahrlehrerverbandes, sind mehrere Gründe dafür verantwortlich. zVg

Darum gehts Diverse Verkehrsunfälle haben im Flachland mehrere Verletzte gefordert.

Fahrlehrer Reto Wüthrich führt das auch auf die abnehmende Zahl von Schneetagen im Winter zurück.

Er gibt Tipps, wie man dem Stress und der potentiellen Gefahr aus dem Weg gehen kann.

Am Freitagmorgen hat es in der Schweiz vielerorts geknallt, nachdem in den frühen Morgenstunden in weiten Teilen des Flachlands der erste Schnee des Winters gefallen war. Die Kantonspolizei Bern teilte mit, dass innert fünf Stunden rund 70 Verkehrsunfälle gemeldet wurden. Im Kanton Neuenburg verkeilte sich ein Postauto, das auf einer abfälligen Strasse ins Rutschen gekommen war, seitlich auf der Strasse – verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Viele Leserinnen und Leser weisen in den Kommentarspalten darauf hin, dass sich das Verkehrschaos jedes Jahr beim ersten verbreiteteren Schneefall wiederholt. Doch woran liegt das? Reto Wüthrich macht mehrere Gründe dafür verantwortlich. Wüthrich ist Präsident der Sektion Mittelland des Fahrlehrerverbandes und führt eine grössere Fahrschule.

«Fehlende Geduld führt oft zu Unfällen»

«Mit dem Autofahren im Schnee ist es ähnlich wie mit dem Skifahren. Wir können es eigentlich, aber wir müssen uns jedes Jahr am Anfang wieder daran gewöhnen», so Wüthrich. Dabei zeigten aber nicht alle Verkehrsteilnehmenden gleich viel Geduld, wenn Schleicher unterwegs sind. «Wenn Lenker, die hinter langsam fahrenden Fahrzeugen feststecken, ungeduldig werden, kommt es oft zu riskanten Überholmanövern.»

Diese Tipps helfen beim Fahren im Schnee Der Fahrlehrer empfiehlt, sich beim Autofahren im Schnee vorzustellen, dass auf dem Armaturenbrett eine Tasse Kaffee festgeklebt ist, die nicht verschütten darf. Konkret gelte es, folgende Punkte zu beachten: Früh bremsen.

Leicht beschleunigen.

Mit wenig Tempo in die Kurve.

Gegenüber Reisezeiten bei schneefreien Strassen deutlich mehr Zeit einplanen.

Wenn Schnee erwartet wird, das Auto mit einem Tuch abdecken, um sich die Kratz-Zeit zu sparen. So kannst du den Schnee analysieren Wüthrich rät, beim Fahren im Schnee die Musik auszumachen, um den Pneu auf der Fahrbahn hören zu können. Wenn ein Rauschen zu hören ist, deute dies darauf hin, dass der Schnee eher feucht und die Gefahr damit klein sei. Je weniger Geräusche zu hören seien, desto grösser sei die Gefahr durch den festgefahrenen Schnee, der schlechtere Haftung zulässt.

Klimawandel verschärft Problem

Mit der schwindenden Zahl von Schneetagen im Flachland habe der durchschnittliche Verkehrsteilnehmer auch nicht mehr so viel Erfahrung beim Fahren im Schnee. «Etwa zehn Prozent der Fahrschüler hatten das Glück, im Schnee zu fahren», so Wüthrich. Er habe bereits die Erfahrung gemacht, dass Fahrschülerinnen und Fahrschüler die Lektion absagen wollten, weil Schnee auf der Strasse lag. «Dabei ist es das Beste, das Fahren im Schnee in der Fahrschule zu lernen», so der Tipp des Fahrlehrers.

Auch die Winterreifen-Diskussion geht in den Kommentarspalten ab. «Die Hälfte ist mit Sommepneus unterwegs», mutmasste ein 20-Minuten-Leser. Ein anderer meinte: «Man muss halt Markenwinterreifen montieren lassen. Da hat man keine Probleme.» Wüthrich sagt dazu, wichtig sei vor allem, dass man einen Winterreifen montiere, der nicht zu alt sei. «Es gibt immer wieder Leute, die ihre Winterpneu nur so kurz wie nötig montieren, um sie ja nicht zu verschleissen. Mit den Jahren verhärtet ein Pneu und verliert damit deutlich an Haftung», so Reto Wüthrich. Das «Sparen» lohne sich eher nicht.